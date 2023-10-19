美國公債殖利率再攀升，投資人正評估最新公布的一系列企業財報及財測，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌332.57點或0.98%，收33665.08點。

標準普爾指數下挫58.60點或1.34%，收4314.60點。

那斯達克指數挫跌219.45點或1.62%，收13314.30點。

費城半導體指數下滑61.22點或1.76%，收3413.45點。（譯者：陳正健）1121019