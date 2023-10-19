基隆市一名朱姓男子17日因去派出所借錢，遭到值班警員拒絕，就在離開不到半小時後帶汽油、打火機折返，潑灑汽油意圖縱火。當時警員聞到味道，隨即上前制伏。朱男18日被依公共危險罪嫌送辦，基隆地檢署檢察官複訊後向法院聲請羈押。

年約60歲的朱姓男子，當晚9時左右走進基隆警一分局南榮路派出所，就在值班台前說要借錢，但因沒有闡明急需用錢的理由，當即遭到警員拒絕，隨後朱男走出警局離去。

朱男不到半小時後又進入派出所，值班的警員發現他的手上拿著裝有液體的寶特瓶，接著一言不發，直接潑灑液體在值班台，當下警員聞到味道，立即動手將人壓制，此時察覺朱男自備打火機意圖縱火，多虧警員反應迅速，及時阻止意外發生。

據了解，朱男是因借錢不成，才會攜帶汽油進入派出所，意圖縱火洩憤，檢方複訊後以朱男有反覆實施犯罪之虞，已向基隆地方法院聲請羈押。

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