大陸河南一名女網友在微博上分享自己感染「真菌性肺炎」且連咳90天的悲慘經歷，她指出，首次就診醫生認為是支氣管炎，口服藥物後並沒有任何緩解，再次入院治療後，透過支氣管鏡的檢查確診為真菌（俗稱黴菌）感染，至於染病的原因，可能就是因為她聞了聞自己剛脫下來的襪子！

根據《紫牛新聞》報導，大陸河南的抖音搞笑主播「新密海燕」日前分享，表示自己6月的時候開始出現咳嗽症狀，連續多個晚上都咳到無法入睡，就診後醫生認為是支氣管炎，不料口服藥物後並沒有任何緩解，甚至咳到眼睛充血、肋骨疼痛，也因為劇烈咳嗽加上無法入睡，7月再次入院治療，這次透過支氣管鏡的檢查確診為真菌感染，且已經惡化成「真菌性肺炎」，這幾個月來海燕一直在吃藥治療，吃藥90天後，病情已康復。

海燕向醫生詢問為何她會罹患真菌性肺炎，醫生指出，鳥糞、香港腳、灰指甲，甚至「聞襪子」都會遭成真菌的傳染，再加上抵抗力低下，真菌順著支氣管一路往下，就造成肺炎。海燕也坦承，自己年輕時因貪小便宜，找了衛生不好的足療店因此感染香港腳、灰指甲，多年來也沒有積極治療，沒想到竟造成這麼嚴重的後果！

大陸南京市第一醫院急診科醫學主任秦海東則在接受採訪時補充分析，穿過的襪子上主要有汗水混雜著水分及鹽分、老舊角質，甚至還含有乳酸及尿素、金黃色葡萄球菌等等。有些人腳癢的主因就是感染真菌，有香港腳的人穿過的襪子和鞋子滋生的真菌更多。如果去聞附著真菌的襪子，真菌可能會因此進入口腔、鼻腔而進入下呼吸道如肺部，若當時免疫功能低下，就有可能造成真菌性肺炎。

秦海東提醒，改善香港腳還是要從日常注意做起，保持良好的衛生習慣。「每天都要更換襪子，香港腳真菌喜歡在陰暗潮濕處，換洗的襪子在陽光的曝曬下消毒這樣才好。」另外，專家也指出，除了穿過的襪子，也盡量不要聞霉味重的物品，或去充滿真菌的環境，譬如陰暗潮濕的地下室，「地下室其實空氣中就有很多病原體，建議大家減少接觸，如果一定要去，也建議佩戴醫用外科口罩，事後立即洗手。」

至於海燕在抖音上分享這次罹病經驗，影片觀看次數竟達到驚人的1827.5萬次，分享也有68萬次，更是吸引眾多媒體爭相採訪報導，甚至影片因太熱門遭到系統下架，網友還打趣說，會不會以後提到新密，大家只會想到「聞襪子」。海燕自嘲，5年認真拍影片當搞笑主播都沒紅，沒想到竟然因為「聞襪子進醫院」上了熱門、紅遍全國，「真的會謝」。

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