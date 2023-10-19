以巴衝突戰火持續，傳出加薩市中心一家醫院遭到以色列空襲，造成至少500人死亡的悲劇，消息傳出後，中東各地至少8座城市出現民眾抗議人潮。外界擔心中東國家恐被捲入戰爭，爆發全面性以阿戰爭。前空軍副司令張延廷認為，不會爆發全面性以阿戰爭，比如埃及因目前的經濟問題，自己也分身乏術，所以沒有辦法參戰。

主持人盧秀芳18日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中問到，以巴衝突軍事爭端會加大嗎？尤其是加薩的醫院被打後，會翻轉戰局嗎？張延廷表示，以色列跟巴勒斯坦衝突是局部的，會限在以巴，雖然北邊的黎巴嫩真主黨砲轟以色列的軍事地點，但這是小型的衝突；因此，他認為，不會爆發全面性以阿戰爭。

主持人表示，敘利亞已宣布參戰。張延廷回應指出，敘利亞經過12年半的內戰，氣若游絲，可以說沒有辦法。敘利亞則連要收回1800平方公里的戈蘭高地，都收不回來，怎麼參戰。至於伊朗，太遠了，所以也沒有辦法，所以限定在以巴衝突。頂多就是黎巴嫩真主黨來攪局，沒有辦法全面擴散。

張延廷接著表示，因為整個周邊國家沒有相鄰，相鄰的約旦，現在有美國駐軍，約旦就被限制住，不可能輕舉妄動。南邊的埃及因目前的經濟問題，自己也分身乏術，所以埃及也沒有辦法。

張延廷點出，蠢蠢欲動的是伊朗、伊拉克、阿富汗；不過，阿富汗隔那麼遠，也沒有相鄰，只能在那邊叫陣。