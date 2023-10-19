今天各地多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，午後南部及山區有局部短暫陣雨；早晚偏涼，今晨最低溫在花蓮19度，白天高溫約28至31度，日夜溫差大。明天（20日）鋒面通過，接著東北季風增強，新竹以北、東半部有雨，其中基隆北海岸、宜蘭及花蓮降雨較明顯，周六、日（21、22日）北台灣白天高溫剩下25度，整天感受濕涼。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天迎風面東半部到恆春半島仍是多雲偶有零星飄雨，其他地區多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨；晚上開始雲量逐漸增多，山區降雨機率提高。

明天上半天受鋒面通過影響，中北部會先有一波降雨，接著下半天東北季風影響，降雨區域轉移到新竹以北到東部地區，基隆北海岸到宜蘭、花蓮一帶有較明顯雨勢。

周六、日受東北季風影響，水氣較多，東北部到花東地區仍有短暫雨，其他地區大致多雲到晴，中南部山區午後有局部短暫陣雨。溫度方面，北部及東半部氣溫在20至25度，中南部22至29度，有降雨的地區感受會比較濕涼。

至於昨天生成的三巴颱風，粉專表示，未來將會在南海一帶到大陸近海逐漸減弱，距離遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。