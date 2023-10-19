百萬YouTuber志祺七七日前出席走鐘獎時驚豔全場，除整個人瘦了一圈，五官也明顯與過往有些差異，而志祺七七大方也坦承整形一事，但自走鐘獎後看見各方評論，其中有人批評他整形後變跩、做作；對此，他也發出千字文道歉「我並沒有這樣的想法，很抱歉讓大家有了不好的感受」，也透露24年來對自己外貌的不自信。

志祺七七表示，從8歲時因游完泳後都會亂吃，因此爆肥，此後便在復胖與肥胖間徘徊「24 年長期以來對於外貌的不自信，是深深刻在心底的，直到現在都是」接著，他透露，自己因畸胸疊加肥胖導致的女乳問題，為躲避同學訕笑，使得他駝背越來越嚴重，即使天氣再熱都會穿著一件外套，減少外界對他不友善的眼光。

然而，在他動念想做YouTube 頻道時，曾被一個好朋友以「你長太醜了」的理由阻止；其實自卑感一直深植在他心裡「歷經了24年，幾乎是我有足夠的認知以來，我都是對於外貌不自信的，我實在是很難因為一個手術、一次減肥還有幾張照片，就感到膨脹，跟跩…伴隨更多的是強烈的自我懷疑跟慌張，還有對過去的自我懷疑」。

如今因整形收穫到稱讚時，他心裡卻冒出「哇我以前真的有那麼醜嗎？」、「唉，我以前真的很爛吧⋯難怪怎樣怎樣⋯」的想法，讓他有些不知所措，不過後來他認為，自己應該要有自信健康的心態，所以在分享時文字上都採用正向積極的語氣「如果因此讓大家覺得我膨脹了、我跩了，我希望能跟大家說聲抱歉，我並沒有這樣的想法，很抱歉讓大家有了不好的感受」。

至於外傳他整形花費200萬一事其實是個誤會，「我不該一時覺得好玩，亂比2的數字的，因為我真的完全不知道是多少…而我當下也沒有想說那個2是200萬的意思，其實更像是比yeah之後順勢拉過去…很抱歉讓大家誤會」，而他也公開了正確數字，眼睛、鼻子及臉頰手術總花費為33.5萬元。

他坦言，這幾天都處在很魔幻與矛盾的心理狀態，一方面覺得自己受到肯定，另一方面腦袋裡又充斥著否定的話語「我這次真的很努力啊，努力了好久，也得到了些回饋，但我現在⋯不會開心了呢」最後，他也感謝大家的關心「能的話我這段時間會減少點發文，畢竟大家應該被吵得很煩了，我真的很抱歉」。