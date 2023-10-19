日本水龍頭打開可以直接喝，一名網友分享，最近去日本旅遊觀察到，多數日本人似乎都習慣買水喝，而不會直接生飲自來水，不知道大家去日本旅遊的時候，會直接喝水龍頭的水嗎？問題曝光後掀起網友大戰，其中有位網友驚呼「連日本朋友都不會喝了，你還喝？」

一名網友日前在PTT上分享，聽說日本的自來水可以生飲，但他前陣子去日本旅遊卻發現多數日本人似乎都還是習慣到超商買罐裝水，好像很少人到水龍頭裝生水來喝，不知道大家去日本旅遊的時候會直接生飲自來水嗎？

貼文引起網友討論，「不會，嘗試過，覺得味道很奇怪」、「解渴可以，不然滿難喝的」、「找不到地方買水，但又很渴的時候會，不過主要還是會買礦泉水」、「在飯店試過 老實說很難喝 一股生水味」、「不會，會去超商買，一瓶也沒多少錢」、「我都直接喝欸，喝了半年也沒事」、「會裝出來，煮過以後再喝」。

一位住在日本當地的網友表示，他不太敢喝，雖然標榜水龍頭的水是可以生飲的，但是因為覺得管線很髒，所以還是不敢喝。另一名網友則說「連我日本的朋友都不會喝了，你還喝？」