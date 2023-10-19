「藍白合」協商卡關，侯辦提出開放式民主初選，柯辦則堅持民調定勝負。文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳今(19日)接受港媒專訪時分析，雙方只是先喊出最高的開價，便於接下來討價還價，這絕對不是底價，有折衷的過程，可能會各退一步，採各半。

鈕則勳接受《中評社》專訪時分析，民眾黨總統參選人柯文哲會覺得民主初選是比動員、不利於己，國民黨總統參選人侯友宜在民主初選一定是大幅領先，那就看國民黨是否願意在調配占比上做出誠意。若各半不行，那可能民主初選占40%、全民調60%，但如此這般國民黨就會再提出一定數量的民調公司要由國民黨選，如果持續將民主初選比例向下調整，甚至更會進一步要求民調題目也要國民黨安排等。

關於藍白合成局的機會，鈕則勳研判，有但成功率也不高，因柯很強硬，侯對於全民調也沒提出相關說明看法。柯拋出比民調能將政治能量拉高，破局後也有拉攏鴻海創辦人郭台銘的選項，當然現在藍白雙方也可能是相互把破局的責任推給對方。

至於藍白合若破局，鈕則勳認為，柯文哲即使有與郭台銘合作的選項，但侯友宜有前高雄市長韓國瑜加持，不一定被邊緣掉，總之藍白一旦破局就是民進黨賴清德贏，目前國民黨有輸不得的壓力，柯文哲則想以小搏大。