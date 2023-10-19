台積電17日公開宣布，不會再考慮進駐龍潭園區三期，消息一出，民進黨桃園市議會黨團大動作痛批市長張善政，「選前喊全力協助，選後卻放生」。對此，知名政論節目主持人謝曜州直接披露土地資訊，怒轟綠營做賊喊抓賊。

民進黨團指控張善政，台積電去年先進製程可能在桃園龍潭設廠，是於去年10月31日由媒體披露，台積電當時表示「不排除任何可能」；然而台積電願到龍潭投資，是鄭文燦與立委鄭運鵬在中央、地方分別努力一年，排除各項投資困難，解決水、電、人才等問題，充分展現桃園的誠意，才讓台積電願意落腳。

民進黨團稱，蔡英文總統過去屢屢強調台積電是台灣的護國神山，相關產業是台灣護國群山，張市府對待台積電設廠的方式，造成先進製程設廠延後，就是傷害台灣。

謝曜州昨（18）日在臉書發文指出，「台積電退出龍三，民進黨狂罵張善政，這真是做賊喊抓賊。」

謝曜州還提到，去年選前不到一個月，綠營為了搶救桃園選情，突然拋出龍潭要進駐台積電，大家都問「龍潭飽和度已經高達 99%，哪來的地？」結果行政院前院長蘇貞昌、前桃園市長鄭文燦跑去開記者會，就在旁邊直接圈地，聲稱「地就在這！」

結果等到居民爆發抗爭，謝曜州表示，大家才知道，綠營這樣圈，居然圈了 88％私人土地，三千人受影響，學校也要遷離。選前亂圈地、開芭樂票，選輸了還可以賴給對手。

對於謝曜州的解釋，網友也相當憤怒，直言「州長請繼續報這樣的新聞，我們想知道的更清楚，謝謝您」、「選前開的空頭支票，選不上當然就沒了」、「 這的確是個事實，選不上可以完全不負責，之前他們畫的大餅，讓許多不知情的民眾，可以罵張善政，這是他們想看到的」、「終於有明事理的人，客觀報導」、「這種事實必須提出來，這樣子才不會中民進黨的計」。