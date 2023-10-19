台船上半年營收112.95億元，營業淨損17.94億元，稅後淨損26.71億元，每股虧損2.86元。除了潛艦原型鑑首次建造，沒有學習曲線外，環海翡翠輪成本高，也造成虧損。
過去商船占台船營收比最高，一度高達98％，但商船景氣近年來相當低迷，台船國艦國造接單大增，商船去年占比降到23.5％，造艦占比達到69.7％、維修占比5.29％。
台船手上訂單包括一般商船7艘，軍艦及公務船16艘，修（改裝）艦，以及海工及製機（含海龍風場PP案）63支、石化品儲槽統包工程26座，槽車裝卸工場統包工程等案。
針對近幾年都在虧損，台船指出，除了航運景氣轉弱外，配合國艦國造承作原型艦，沒有學習曲線，加上環海翡翠成本高所導致，但要先有原型艦，後續才會陸續簽新的訂單，之後造艦成本相對可控。
台船第2季累計虧損達55億元，超過資本額二分之一，將辦理現金增資，私募最高3.75億股，公募最高3億股，近日會送件；董事會也成立改造檢討小組，推動多項營運及財務改善措施。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。