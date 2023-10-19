吉州窯博物館內，描繪燒窯製作的程序畫面。（吳泓勳攝）

位於江西吉安市吉安縣永和鎮的吉州窯，是中國古代江南地區一座綜合性窯場，始建於晚唐、極盛於南宋，至今已有1200多年歷史，是目前保存最完好、保留規模最大且最集中的古窯遺址群之一。吉州窯特色更在於產品種類繁多，風格多樣，目前已發現120多種，並以黑釉瓷包含木葉天目、剪紙貼花與彩繪瓷最負盛名，吉州窯的釉下彩繪技藝，對景德鎮青花瓷也產生影響。

透過南宋紹興年間《清都觀記》內容記載，「（永和）鎮距城十有餘里，瀕江帶山，聚為井落，鑿山火士，誕填為器，貿易於四方瓦礫塵埃，所在如是。」足以一窺當時的吉州窯的盛況。

其中採取木葉貼花的「木葉盞」更被譽為吉州窯一絕，也標誌陶瓷釉面工藝發展的新階段。透過桑葉含有一種五氧化二磷成分，在燒制時不會與含鐵的黑釉融在一起，因而能留下清晰的葉脈圖案。但實際燒制難度卻很大，溫度過高或過低都可能燒毀，也讓成功燒製的木葉紋瓷器往往是精品。

吉州窯目前則是大陸國家4A級旅遊景區，現主要由核心景區、農業觀 光區、文化產業園區組成。主要景點有吉州窯遺址公園、宋街、吉州窯博物館、陶瓷創意村、瓷文化漢服主題體驗街區、美食文化園、精品民宿等業態與宋潮文化、陶瓷製作、非遺點茶等沉浸式體驗場景，是集文化、旅遊、休閒、考古和科研為一體的綜合型旅遊景區。