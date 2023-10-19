江西吉安市的「夢回廬陵」夜間遊河，行程之一包含震撼的鳳凰機甲水幕秀。（吳泓勳攝）

江西吉安擁有悠久歷史，文人墨客在各朝代紛出，為推展吉安古稱的廬陵文化，都市夜遊新地標，近年啟動「後河‧夢回廬陵」景區發展，並推出夜遊河活動，航行在吉安後河的5.5公里的在兩岸亭台樓閣河道間，並穿過一座座橋，透過歌舞、聲光投影、水幕秀等科技手段，像是回味歐陽修的生平、楊萬裡的「小荷才露尖尖角」的滿荷景色，呈現古廬陵長達2000年書香文化的精華。

甚至還有透過寓意龍鳳呈祥，輔以科技娛樂聲光，推出大型鳳凰機甲水舞燈光秀，呈現百鳥朝鳳、浴火重生的奇景，

據瞭解，《夢回廬陵》以「一夢千年，時空穿越」為抒情線索，以廬陵千年歷史為敘事線索，打造沉浸式的人文夜遊演藝，通過光影場景，講述自秦朝、唐宋、明清再到現代吉安的歷史，呈現大唐歌手許合子、唐宋八大家之首的歐陽修、田園詩人楊萬裡、愛國英雄文天祥等人的故事，又或是發揚出中華文化寓意。

像是在主題場景之一的彩蝶橋，就是透過聲光投射出蝶舞飛揚在廣闊田野裡的螢火流光與蝶舞翩翩，描繪出楊萬裡對自己兒時光景中的「兒童急走追黃蝶，飛入菜花無處尋」詩句。

又例如其中一段河面上鋪滿「孝悌忠信禮義廉恥」8個字的河燈，也是透過發揚八德來彰顯中國傳統文化的道德精神。