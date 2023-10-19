藍白合針對「如何共推最強候選人」暫無共識，對此，資深媒體人黃揚明認為，局面陷入「合而不和」，即使未來幾天整合進度突飛猛進，也可能讓共同支持一組人馬的力量極小化，甚至若整合不成，反作用力恐衝擊國會選情。此外，針對民進黨點出柯競辦主任周榆修具有民進黨黨籍一事，黃揚明直言，把白營「綠化」的效果不言可喻，更增藍白整合難度。

黃揚明昨（18）日在臉書指出，藍白雙方14日舉行會前會時，柯營堅持主張全民調，侯營堅持自稱為「民主初選」的開放式投票，雙方卡關至今，且支持者理性討論兩邊方案優劣的比例低，多數在否定對方、嘲笑對方不敢接受，甚至直接批判對手是破壞整合的元兇，「『合而不和』，大概就是近期藍白陣營的寫照」。

黃揚明進一步說道，當藍白陣營談整合卻「合而不和」，支持者互相指責對手陣營阻撓合作，原有的善意堆疊將全數化成恨意，再加上侯辦發言人黃子哲稱若完全排除侯辦提案，沒有任何折衷方案，實在難以接受，民眾黨就必須為藍白無法合作負起責任，黃揚明認為，這場合作不僅瀕臨破局，猶如海市蜃樓，更可能造成藍白之間恨意高舉。

即使未來幾天整合進度突飛猛進，黃揚明認為，最終可能如韓國瑜口中的「土匪與千金」或是三國演義中關二哥的「人在曹營心在漢」，會讓共同支持一組人馬的力量極小化，甚至若整合不成，這股反作用力，更可能衝擊國會選情，讓民進黨繼續過半，這絕非在野整合之福。

此外，黃揚明直言，周榆修擔任柯競辦主任的人事消息早在去年12月就被報導過，民進黨選擇在這個時間點將周榆修仍具有民進黨黨籍一事點出，對藍白合絕對有分化的效益，藍軍網路社群大肆討論，原來跟藍軍談整合的，一個是曾經跟民進黨合作的黃珊珊，一個是民進黨員周榆修，把白營「綠化」的效果不言可喻，更增藍白整合難度。