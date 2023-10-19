大陸央視新聞19日報導，由中國牽頭研製、共建「一帶一路」倡議的重點國際科研合作專案「國際大科學工程平方公里陣列電波望遠鏡」（Square Kilometre Array，SKA）首台中頻天線，近期在中國完成吊裝。將有力幫助SKA專案「看得更清、看得更快、看得更遠」。

SKA台址分設於南非和澳洲，是人類有史以來在建的最大綜合孔徑電波望遠鏡。建成後，接收總面積達1平方公里、足有140個足球場大，作為世界最大的綜合孔徑電波望遠鏡，為人類認識宇宙提供新機遇。

央視報導，由中國牽頭研製的國際大科學工程平方公里陣列，即SKA的電波望遠鏡專案的第一台中頻天線，完成吊裝。未來不久，首批64台這樣的中頻天線將遠赴南非，推進電波望遠鏡陣列的組建。

中國電科網路通信研究院總監馬英昌稱，這台天線從技術到裝配的精度，到整個品質的控制，以及對整個工程的進度把控來講，都是世界一流水準。

SKA專案是人類有史以來在建的最大綜合孔徑電波望遠鏡，是中國目前參與的最重要國際大科學工程之一。由中國牽頭、中國研發、中國建造的中頻天線，將有力幫助SKA專案「看得更清、看得更快、看得更遠」。

平方公里陣列天文台（SKAO）宣傳外聯部主任威廉·加尼爾說，恒星與星系是如何形成的，對於這些，知之甚少，而有了這些即將在南非搭建的中頻天線後，將帶來新的線索，了解星系的起源和演化。

在南非的SKA辦公室，中頻天線專案負責人指出，中方在解決了天線的結構設計、電波技術和生產安裝難題後，還將就宇宙探索產生的海量數據，與南非科研團隊進行數據處理和存儲合作。預計最快在2027年，南非和澳洲就將建設完成兩處全球最先進的電波望遠鏡觀測站。

平方公里陣列天文台（SKAO）總幹事菲力浦·戴蒙德認為，中國擁有更先進的儀器，且非常願意參與國際合作項目，他從中看到了光明未來，只要專注於科學合作，這就是世界協同合作的典範。