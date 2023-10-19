戰爭觀察非政府組織「敘利亞人權瞭望台組織」今天指出，以色列對飽受戰爭蹂躪的敘利亞南部一處敘國政府陣地發動突襲。

法新社報導，總部設於倫敦的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示：「以色列對敘利亞陸軍陣地發動攻擊後，奎乃蒂拉省（Quneitra）可聽到爆炸聲響。」這個非政府組織在敘利亞擁有龐大的資源網絡。

敘利亞人權瞭望台組織表示，戈蘭高地（Golan Heights）也傳出爆炸聲響，但未具體說明爆炸聲響來源。