馬來西亞女星李元玲，擁有超高顏值及傲人身材，加上一手好琴藝被封為「鋼琴女神」，常在社群與網友分享日常的她，在IG限時動態中公開一封疑似人口販賣的郵件內容，接著怒嗆：「不要騙一個比你聰明的人」。

李元玲在IG限動公開郵件內容，只見即將舉辦盛大開幕儀式的酒店，發函邀請她擔任嘉賓及品牌代言人，除了願意詳談合作條款，也大方要求李元玲開出想要的價碼，對此，她表示收到這封署名為「Bebe」的郵件，隨便看一下就覺得漏洞百出，接著列出4大疑點打臉，她表示這間酒店2004年就已經開幕，怎麼可能到2023才籌畫要舉辦開幕儀式，自嘲：「難道人口販子是欺負我不會google」。

李元玲公開收到的可疑電子郵件內容。（圖／cathrynli IG）

李元玲透露詢問酒店人事部經理，得知根本沒有BebeYap這位職員，酒店近來也沒發出邀請函，甚至沒有要舉辦開幕儀式，接著提出質疑：「為什麼要用Google Translate寫中文給我？為什麼一家五星級酒店寫不出正規英文」，此外，她也相當疑惑對方真實身分：「為什麼在寫了『Yours Sincerely』後，沒有寫下在酒店的職位身分，也沒有留下任何的extention號碼」。

李元玲點出此郵件內容的諸多疑點。（圖／cathrynli IG）

不過最讓李元玲感到可疑的一點，則是BebeYap不是用酒店官方帳號發出郵件，而是用私人帳號，這讓思路清晰的她向對方隔空喊話：「Bebe，我不是剛出來社會，我比你更老練，不要騙一個比你聰明的人，OK? 」接著用英文嘲諷對方：「如果是她發這封詐騙郵件，絕對會比人販子做得更棒」。