中國外交部網站19日消息，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅在論壇新聞中心舉行中外記者會，應詢說明中方對共建「一帶一路」進入高品質發展新階段的展望。強調這將是亞歐大陸立體聯通、綠色絲綢之路引領、數位絲綢之路賦能、與各國攜手實現世界現代化的新階段。

王毅表示，中國國家主席習近平在開幕式演講宣布，共建「一帶一路」進入高品質發展的新階段，這對引領下階段國際合作和全球發展具有重要意義。

首先，這將是亞歐大陸立體聯通的新階段。提出從五個方面支持構建亞歐大陸立體互聯互通網路，包括加強以中歐班列為基礎的鐵路互聯互通，開闢以公路直達運輸為支撐的亞歐大陸物流新通道，建設跨裏海國際運輸走廊，推進「絲路海運」和陸海新通道以及建設中歐空中絲綢之路。

第二，這將是綠色絲綢之路引領的新階段。將與各方在綠色基建、綠色能源、綠色金融、綠色交通等領域深化合作，加大對「一帶一路」綠色發展國際聯盟的支持，落實「一帶一路」綠色投資原則，讓綠色發展成為「一帶一路」的鮮明旗幟。

第三，這將是數位絲綢之路賦能的新階段。我們將與各方共同營造開放、公平、非歧視的數字經濟發展環境，推動數位技術和實體經濟深度融合，縮小數字鴻溝。中方還提出了全球人工智慧治理倡議，對完善並加強全球數字治理體系具有重要意義。

第四，這將是中國與各國攜手實現世界現代化的新階段。將通過共建「一帶一路」促進中國經濟和世界經濟更深融合發展，堅定致力於建設開放型世界經濟，共同實現和平發展、互利合作、共同繁榮的現代化，落實習近平提出的全球發展倡議、安全倡議和文明倡議，構建人類命運共同體。

王毅強調，共建「一帶一路」符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。進入高品質發展新階段的「一帶一路」，必將為全球經濟創造更多新機遇，為世界局勢帶來更多好消息。