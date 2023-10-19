味王生產的原汁牛肉麵居台灣泡麵前4大，桶麵去年計劃推出搶市，但受到烏俄戰爭影響，各種原物料飆漲，使得推出的時間延宕，今年因原物料價格回穩，才正式推出與英國酒廠合作的首款桶裝的威士忌泡麵，即日起在7-11上架販售。

味王速食麵、調理食品占營收約20%左右，調理包在疫情期間鎖售成績十分出色，公司看準商機，準備擴充調理食品生產線，近來味王透過聯名式行銷，在各式產品如醬油及速食麵產品銷售都有幫助。