一名30歲的女網友分享，最近請特休回老家探望爸媽，某天幫忙打掃的時候，竟被爸爸嘲諷是「大齡剩女」，雖然知道爸爸是在開玩笑，但這句話卻戳到她內心最自卑的點，導致她情緒很低落，也忍不住在內心反問「難道一定要結婚才有資格活著？」引起網友熱議。

一名女網友在Dcard上分享，她是一位30歲的單身女性，因為工作的緣故一個人住在外面，近日請特休回老家，幫爸媽打掃家裡的時候，在一旁的爸爸竟突然語帶嘲諷地說「大齡剩女在幫忙打掃家裡欸！」讓她當場愣住，即便知道這可能只是一句玩笑，但她仍為此感到很難過。

女網友表示，大學畢業以後，她很努力工作賺錢，盡量不給家裡添麻煩，而且若家裡有需要，她都很願意幫忙，卻沒想到在家人眼中她卻只是個「大齡剩女」，也讓她心有不滿「為什麼爸爸一直嫌我不夠好？難道一定要結婚才有資格活在世界上？」

女網友指出，到了30歲，身邊朋友多已結婚或穩定交往，而她卻仍孤身一人，沒有另外一半，讓她感到很自卑，如今爸爸的玩笑剛好戳中她內心自卑的點，導致她的心情久久不能平復。

貼文引起網友討論，不少人留言挺原PO說，不管是誰，開這樣的玩笑都不妥當，而且30歲而已哪裡算大齡。「煩死了，不管父母是出於關心還是怎樣，為什麼小孩就要聽到什麼剩女這種話啊？」、「這玩笑一點都不OK，才30歲是在大齡什麼鬼？剩女也非常沒禮貌」、「別人講的垃圾話丟垃圾桶就好，只有妳知道自己是誰，妳的價值不會因為別人三言兩語就改變」。