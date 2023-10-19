2024區域立委選戰競爭激烈，台北市第四選區(內湖南港)泛綠陣營出現分裂，呈現三腳督格局，尋求連任的民進黨高嘉瑜，遭到國民黨參選人李彥秀、台灣基進參選人吳欣岱夾殺。媒體人謝寒冰昨(18日)在中天電視《大新聞大爆卦》中分析，照目前情勢發展，高嘉瑜跟李彥秀的差距絕對會是輸上次2倍的差距，高嘉瑜真的非常不妙。

謝寒冰認為，高嘉瑜這一次慌了，慌到選戰亂打一通，搞不清楚策略，當然也不能完全怪她，因為過去能贏國民黨李彥秀，是因為既可以拿到綠的票，也能拿到中間選民的，現在變成深綠非常討厭她，她慌了，要拉回深綠，結果同時深綠不買帳、中間選民跑走，這一次認為照這樣情勢發展，她跟李彥秀的差距絕對會輸上次2倍的差距，高嘉瑜真的非常不妙。

謝寒冰分析，高嘉瑜之前承受很多壓力，要跟民眾黨主席柯文哲劃清界線，可是怎麼做?一旦劃清，民眾黨票就丟掉，然後又拿不到國民黨的票，然後綠本身又分裂，根本沒辦法贏；他認為，高嘉瑜當初應該要脫黨用無黨籍競選，還比現在處境好。