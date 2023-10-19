中國外交部網站19日消息，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇18日結束，中共中央政治局委員、外交部長王毅在論壇新聞中心中外記者會說明高峰論壇重要成果並答問。他說，「一帶一路」願同所有互聯互通倡議對接，比如歐盟提出的「全球門戶計畫」，可以對接共同探討對開發中國家有益的合作，加快建設基礎設施，發揮各自優勢，形成合力。

對有記者問及如何看待「一帶一路」倡議同其他各國相關倡議機制的關係，王毅表示，基礎設施對促進經濟增長、改善民生不可或缺，「要想富，先修路」，這句老百姓的話十分樸素，卻充滿道理。共建「一帶一路」的主線就是互聯互通，要從「硬聯通」拓展到「軟聯通」，進而實現「心聯通」。加快建設基礎設施是廣大開發中國家的迫切要求，反映了國際社會的普遍願望，也使「一帶一路」受到越來越多國家的歡迎和讚賞。這是「一帶一路」重要生命力所在。

王毅說，中方注意到一些國家也相繼出台了互聯互通的國際倡議。中方的「一帶一路」是開放的平台，歡迎各方隨時加入。同時希望其他國家的互聯互通倡議也都能秉持開放態度，不要搞封閉的小圈子。「一帶一路」願同所有互聯互通倡議對接，共同探討對開發中國家有益的合作。比如可以同歐盟提出的「全球門戶計畫」對接，發揮各自優勢，形成合力，共同幫助開發中國家加快建設基礎設施。

王毅表示，有人聲稱美國出台的「全球基礎設施夥伴關係倡議」是針對中國的「一帶一路」，他認為這種說法是把經濟問題政治化的又一例證。既是短視、負面的，也不會得到國際認同。不能把什麼事情都政治化，不能患上政治化狂想症。有人說彼此可以競爭，中方願從正面角度看待這一說法。但競爭不應是相互抵銷，而應是相互促進。不妨在國際上比一下，看看誰能為開發中國家建設更多的公路、鐵路、橋梁，誰能為低收入國家的老百姓建設更多的學校、醫院、體育館。「一帶一路」有這個自信，也有這個底氣。