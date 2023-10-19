過去曾有「國會英雄」與「民主戰艦」之稱的民進黨創黨元老、前立委朱高正，於2021年10月過世。近日有陸媒報導，朱高正骨灰安葬在河南洛陽鳳凰山，親友還為其立雕像紀念。PTT鄉民看到這則新聞後也相惋惜，直言「 民進黨創黨的超多最後都離黨，這黨背離初衷太多」。

朱高正埋骨洛陽。（圖取自中新網）

朱高正為民進黨首批黨員之一，並在1987年當選第一屆增額立法委員，當時以「暴力問政」聞名；1990年表示民進黨正在墮落，遭到開除黨籍，後續歷經創建中華社會民主黨及轉投新黨。

根據《中新網》近日報導，朱高正生於雲林，祖籍福建，這次會葬在洛陽，是他生前多次提到的願望。此外，該新聞也提到，朱高正的大哥朱高見也率了10餘名親友，從台灣趕到洛陽，為其獻花致意。

對於民進黨創黨元老埋骨大陸，PTT鄉民也十分意外，留言稱「現在的民進黨只會氣死人」、「現在的DPP已經不是當初創黨元老理想的那個黨了吧？」、「朱很早就發現民進黨有問題，很早就退了」、「元老理想派的早退光了，剩哪些心知肚明」、「落葉歸根，尊重他的選擇，文化血脈本來就不該跟政治並提」。