聯合國安全理事會今天表決巴西提案人道援助在加薩的巴勒斯坦人，12票贊成、2票棄權，美國反對，提案遭否決。美國大使表示，因為決議文沒有提到以色列的自衛權。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列、殺死1400人並劫持人質。之後以色列矢言消滅哈瑪斯，對加薩走廊全面圍困，並猛烈轟炸。

上週，以色列命令加薩走廊約110萬人遷往加薩南部，準備發動地面攻勢，報復哈瑪斯在以色列對平民的襲擊。巴勒斯坦官員說，有3000多名巴勒斯坦人在衝突中喪生。

俄羅斯和英國今天投棄權票，其他12個成員國投贊成票。聯合國安理會由5個常任理事國和10個非常任理事國組成。

雖然今天投票結果是絕對多數贊成通過提案，但只要美國、中國、法國、俄羅斯和英國這5個安理會常任理事國中任何一國否決，就不能通過決議。

聯合國安理會對巴西起草的提案已延後兩次表決，另一項俄羅斯在安理會的提案16日已遭否決。美國正嘗試斡旋加薩走廊的人道援助事宜。

巴西駐安理會代表批評：「安理會應迅速行動，安理會在面對人道主義災難時無動於衷，不符合國際社會的利益。在我們努力考量不同、甚至對立立場時，以巴衝突繼續影響人道局勢。」

巴西起草的提案譴責一切針對平民的暴力和敵對行動以及一切恐怖主義行為，並呼籲立即無條件釋放所有人質，暫停衝突，允許人道援助進入戰況嚴重的加薩走廊。

美國駐聯合國大使在對提案表決的會議上表示，美國正在「實地進行艱苦的外交工作」，與以色列、其鄰國和聯合國合作解決人道危機。她說，美國對起草的決議文感到失望，因為沒有提到以色列的自衛權。

巴西是聯合國安理會10月輪值主席國，儘管提案遭美國否決，巴西政府不排除在安理會再次提出新議案。

此外，埃及邀請巴西與其他國家參加討論以色列與哈瑪斯衝突的峰會。

埃及拒絕接收試圖通過加薩走廊南部的巴勒斯坦城市拉法（Rafah）離開戰區的平民，拉法與埃及接壤，是加薩走廊目前唯一出入境點。

埃及政府同意人道援助通過埃及進入加薩走廊，但表示「不明白」將加薩大量平民轉移到一個「已有數百萬難民」國家的目的。（編輯：郭中翰）1121019