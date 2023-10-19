日本近畿大學的劍道部成員10月酒後對同社團的另一名大學生施暴，傷者送醫後於16日不治身亡。施暴男大生被以傷害罪嫌逮補，警方正在調查詳細事發原因。

日本放送協會（NHK）和讀賣新聞報導，據調查相關人士透露，這名21歲男大生於5日凌晨2時，在大阪東大阪市的馬路上對同為劍道部的同年級同學施暴，導致對方摔倒在地、頭部受傷，10多天後身亡。

近畿大學校方18日下午召開記者會說明情況並致歉。

校方表示，劍道部的6名成員於4日晚間，一起在東大阪市的一家居酒屋喝酒聚餐，持續到隔天凌晨1時左右，期間喝了生啤酒、日本酒、紅酒等。

一群人離開店後，在附近的道路上發生爭執，結果兩名同年齡的社團成員打了起來。其中一人摔倒在路旁停放的數輛腳踏車上，一動也不動，另一人則被趕到現場的警察當場逮補。

摔倒昏迷的社團成員因為蛛網膜下腔出血被緊急送往醫院，但始終沒有恢復意識，並於16日不治身亡。

目前尚不清楚他的死亡原因與遭受暴行是否有直接關係，警方仍在調查中。校方也成立了調查小組，表示將等待調查出現進展後，再處分相關人員。

校方也表示，當時一起飲酒的社團成員當中，有2人還未達到日本的20歲法定飲酒年齡。校方對劍道部展開調查後發現，包括這2名成員，共有9名未滿20歲的社團成員曾經飲酒。

近畿大學劍道部是關西地區的強隊，男子隊曾於1996年在全日本學生優勝大會上取得優勝。今年9月舉辦的關西地區的團體大會上，男子隊蟬聯冠軍，且是隊史第7次獲勝，女子隊也打進8強，都取得11月全日本學生優勝大會的參賽資格。事發後，近畿大學劍道部已經主動退賽以示反省。

不過，這並非近畿大學第一次因酒誤事。2017年，近畿大學曾有一名男大生在社團活動上不斷被灌酒而身亡。校方因此致力於改善飲酒文化，並加強學生對酒精相關事故的了解，希望避免悲劇再次發生。

當年身亡男大生的家屬今年3月才與校方達成和解。他的父親受訪表示，「目前還不知道這起事件和喝酒有沒有關聯」，但是「和解後還不到1年就發生了這種事，真是令人感到遺憾」，「我對校方是否認真看待6年前的事故抱持疑問」。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！