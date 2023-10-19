小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國擴大半導體先進技術出口禁令，除中國大陸外、沙烏地阿拉伯等AI進口大國也遭到限制，台系ASIC業者恐遭到波及。法人認為，世芯-KY出貨予英特爾之5nm Habana Gaudi 3可能被納入禁令範圍，創意則指出，於中國大陸之AI專案已收足全額預付款，未來Turnkey專案將持續進行。部分IP業者強調，初判對營運影響甚微。

【1】矽智財業者：初判衝擊小

輝達（NVIDIA）今年初估AI晶片約300萬顆，中國市場占比不到一成，新禁令以整體處理性能（TPP）與性能密度（PD）做紅線標準，涵蓋輝達A800／H800晶片、L40S，甚至連顯卡RTX 4090也全部受限。L40S主要協助企業用小範圍人工智慧訓練，被市場視為降規解套版，因此若被禁止，無論對輝達、台系供應鏈都有一定傷害，如英業達、緯創、鴻海都將受到波及。

【2】輝達晶片禁銷陸AI股多殺多

美國商務部頒布最新晶片禁令後，輝達（NVIDIA）18日上傳美國證交會8-K重大事項報告指出，確定A800、H800、L40、L40S、RTX4090等五款產品受到波及。

輝達表示新規定短期內不會影響財務表現，但將阻礙產品研發，連帶影響其他國家客戶。。AI概念股18日多殺多，整體單日市值蒸發4,000億元以上，慘淪殺盤重心。

【3】台積電法說 大摩押75％股漲

台積電法說19日登場，18日先遇到美國擴大AI禁令的消息面考驗，導致股價回跌。不過，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻從第四季財測角度出發，提出三種情境，研判台積電股價法說後有75％機率上揚，漲幅上看5％，可望在法說前最後時刻，重新燃起資金押寶熱情。

【4】散裝航運 今年業績高峰來了

散裝航運迎接今年以來首個旺季，波羅的海乾散裝綜合指數BDI於18日最新報價，續漲47點至2,105點，主要由海岬型船日租金上漲2.44％至31,089美元所帶動，創去年5月來新高。

【5】陸Q3 GDP年增4.9％ 遠優預期

受出口及消費好轉拉動，大陸國家統計局18日公布第三季GDP年增4.9％，大幅優於市場預期。統計局副局長盛來運表示，前三季GDP年增率已高於全年增長目標，第四季只要年增4.4％，就能實現全年5％的預期目標，且很有信心能夠實現。