繼前一日急升後，美國債息持續走高，10年期指標公債殖利率直逼5%大關並觸及逾16年新高。數據顯示美國單戶住宅開工數在9月大幅反彈，這強化了聯準會可能進一步升息並維持高利率更長時間的預期。

當零風險的美國公債殖利率升高，股票的吸引力就會減弱。

中東緊張局勢升高，削弱了市場風險偏好，避險天堂黃金價格創下兩個多月以來新高，芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）跳升7.49%。

美國總統拜登周三結束在以色列的閃電訪問行程，他除了重申美方對以色列的支持之外，並表示加薩醫院遭炮轟似乎是當地武裝分子所為。這場對平民的攻擊事件已經引發中東地區強烈的抗議。

周三收盤，道瓊指數跌332.57點或0.98%，報33,665.08點。標普500指數跌58.60點或1.34%，報4,314.60點。那斯達克指數跌219.45點或1.62%，報13,314.30點。費城半導體指數跌61.22點或1.76%，報3,413.45點。

標普500指數11大類股中，僅能源股（漲0.93%）、必需消費類股（漲0.39%）收高。原材料股跌2.58%，跌幅最大；其次為工業股跌2.43%。此外，科技股跌1.23%，通訊服務類股跌1.58%。

重磅科技股全跌，蘋果跌0.74%，微軟跌0.59%，亞馬遜跌2.54%，Alphabet跌1.26%，輝達大跌3.96%。

台股ADR僅聯電漲0.82%。台積電收跌1.54%，日月光跌0.77%，中華電信跌0.99%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.20%。

美國交易所成交量總計為104.8億股，過去20日均量為為104.5億股。

紐約證交所下跌與上漲股數比為4.67：1。那斯達克指數下跌與上漲股數比為3.33：1。

標普500指數有12檔成分股創下52周新高、25檔創新低。那斯達克指數有25檔創新高、252檔創新低。