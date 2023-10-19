香港女子天團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）3年前和「醫界王陽明」賴弘國離婚後，感情生活便備受關注，今年6月媒體拍到阿嬌跟朋友去聚餐，離去時和一個短髮朋友走得特別近，對方還勾著她獻上一吻，該人後來被起底便是有小陳冠希稱號的女網紅皇甫聖華，出生在富裕家庭，今(19日)凌晨阿嬌無預警曬出與皇甫聖華合影，看似公開宣布戀情，卻引來網友罵聲。

阿嬌過去和賴弘國有2年短命婚姻，兩人本來一度打算生子，卻突然宣布離婚，賴弘國後來坦言離婚主因是阿嬌不愛他了，自己也無能為力，阿嬌則透過公司發表聲明，直言：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言，這始終是我和Michael之間的私人事」，而賴弘國去年梅開三度，和女友Alice結婚生子。

阿嬌被拍深夜被朋友擁吻。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

今年6月，《推理君江小宴》拍到阿嬌深夜和朋友聚會，走在路上時其中一位短髮朋友還獻上一吻，據知該人便是被封為女版陳冠希的大陸初代網紅皇甫聖華，在微博有228萬粉絲，平時常曬精品與名牌，跟羅志祥前女友周揚青是多年老友，早年在大陸論壇發跡，還有「京城四大TB始祖」稱號，曾創立個人品牌、辦雜誌。

阿嬌曬出和皇甫聖華合照。（圖／翻攝自q_gill IG）

今過了凌晨12時，阿嬌便曬出與皇甫聖華合影寫下：「Happy Birthday」，網友回應：「有為粉絲想過嗎？真的心梗了」、「粉絲還活在封建社會裡，希望gil不要在意她們的言論，你是自由的，你是坦誠的，你是幸福的」、「有本事微博發嘛，發什麼ig咯。不想開演唱會也直接說咯，何必呢」、「不知道是不是官宣，如果是的話，嬌姐你牛逼，但妳快樂就好，只希望妳一直幸福快樂！」、「阿嬌出走半生，歸來仍是冠希哥」，而阿嬌疑似否認出櫃，急忙表示：「哈哈哈，你們放心，我還是最愛我的阿Sa」。