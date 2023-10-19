宜特第三季自結合併營收9.33億元，季減4.1％、年減4.31％，為近5季低、仍創同期次高。營業利益0.47億元，季減達54.54％、年減達63.45％，為近3季低。歸屬母公司稅後淨利0.91億元，雖季減39.49％、年減32.97％，為近5季低點，每股盈餘1.22元。

不過，累計宜特前三季自結合併營收28.87億元、年增4.58％，續創同期新高。雖然營業利益2.56億元、年減11.26％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利3.4億元、年增達10％，續創同期新高，每股盈餘4.55元、為僅次於2015年的同期次高。

宜特表示，第三季營運表現降溫，主因來自國際大廠相關的人工智慧（AI）長天期委案訂單，由於所需驗證分析時程較長，尚未完工認列營收，加上客戶去化庫存進度較預期緩慢，訂單需求遞延同步影響子公司營運表現所致。

觀察宜特「雙率」表現，第三季毛利率24.03％、營益率5.08％，明顯遜於第二季28.41％、10.72％及去年同期31.1％、13.31％，營運旺季不旺。使前三季毛利率27.02％、營益率8.87％，遜於去年同期28.34％、10.46％。

儘管產業景氣未見明顯復甦，影響宜特子公司營運好轉進度，使宜特第三季營運表現未如預期，但法人認為，宜特本體的驗證分析接獲新案及AI應用大單，在遞延認列效益挹注下，看好第四季營運可望恢復成長，使今年營收及獲利仍有望維持成長、續創新高。