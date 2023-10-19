知名健身網紅筋肉爸爸、媽媽結婚超過十年，但兩人已在今年低調離婚，近期兩人外出被拍，遭質疑是在「扮天倫」，女方更被傳出疑似有新歡；對此，兩人18日一起拍片說明「現在就是一對合作夫妻」，即使離婚但還是有默契，所以還是可以一起工作，並沒有刻意扮演什麼，「我們現在真的是很理想的一個狀態」。

筋肉媽媽無奈表示，因為這個社會對於離婚的看法充滿了偏見與狹隘，「在他們的認知裡面，可能離婚就只有一種互相吵架變怨偶，或者互不搭理，或是鬧官司這樣的狀態，好像不認為夫妻是可以在離婚之後為了小孩或者其他目的共同相處的」，她覺得這觀點對所有離婚男女都很不友善，「為什麼不能和平相處？」

筋肉爸爸也提到，雙方其實沒有必要交惡，「我們的工作上本來就有很密切的關係，長期（當）夫妻下來很有默契，我們都很了解對方的工作需求」，所以即使離婚依然會互相當忙，且卸下夫妻關係後，反而減少許多對彼此苛刻的要求與期待，能夠更友善、禮貌相處。

然而，筋肉媽媽坦言，剛離婚時因考慮到孩子，所以有試著住在一起，但發現雙方思緒都很亂，反而沒有整理自我的空間，後來她便決定搬到其他地方住，將重心放在自我調理與工作上，筋肉爸爸則花較多時間照顧孩子，一星期短暫見一到兩次。

直到筋肉爸爸找到新工作後，筋肉媽媽在他忙碌時會接手帶小孩，漸漸地他們也能自在相處，一起陪伴孩子，因此他們決定做「合作夫妻」，幫助彼此工作及照顧孩子，但不干涉私生活，自認目前是非常理想的相處狀態，未來也會大方好好相處。