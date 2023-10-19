遭到費城人狂轟猛炸，響尾蛇帶著系列賽0比2劣勢回到主場，過往相同條件並不是沒有發生過翻盤情況，但響尾蛇球迷似乎對於自家球隊已經沒有信心，根據《SeatGeek》數據，20日在大通球場（Chase Field）舉行的國聯冠軍賽G3票價暴跌，只需花費6美元（約新台幣187元）就能買到門票。

響尾蛇最為倚靠的兩張王牌蓋倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly），合計被敲出6轟且都吞下敗投，對於輪值後段較為薄弱的他們看起來凶多吉少，響尾蛇只能將一切希望寄託在新秀投手法特（Brandon Pfaadt）身上，被問到蓋倫是否提前會在G4登板上陣，響尾蛇總教練魯瓦洛（Torey Lovullo）依然給出否定答案，G4先發人選將會視系列賽走向而定。

但0比2的落後也打擊了球迷的士氣，在大通球場進行的系列賽G3，本壘後方座位的票價為377美元（約新台幣1萬1728元），同樣的價格只能買到在費城人市民銀行球場（Citizens Bank Park）的上層看台，G3的低廉票價有可能將會是很多空座位的伏筆。

根據《Baseball Reference》數據，除了2020年縮水賽季外，過往聯盟冠軍賽最少觀眾人數為2萬4265人，苦主為1973年運動家，當時正在進行與金鶯的G5生死戰，但奧克蘭體育場卻連一半的座位都沒有座滿。