●輝達周三股價大跌3.96%，收在421.96美元。被喻為「AI晶片王」的輝達周二發布公告，證實美國擴大晶片技術出口中國的管制將導致兩款專為出口中國市場而修改過的先進AI晶片A800和H800銷售將遭到阻擋。此外，RTX4090、L40以及8月才推出的L40S也將受到出口限制。輝達並表示可能被迫將部分業務遷出被禁令涵蓋的國家，而公司能否及時完成某些產品開發、支援受管制產品的現有客戶或供應非管制地區的客戶，這些方面都可能受到影響。

●寶僑（Procter & Gamble）上季營收優於市場預期，股價上漲2.56%，收在150.03美元。

●聯合航空控股公司（ United Airlines Holdings）股價重挫9.67%，收在36.24美元。受成本增加影響，該公司預估第四季獲利下滑。標普500客運航空公司指數大跌5.6%。

●摩根士丹利股價重挫6.79%，收在74.88美元，其第三季獲利年減逾9%。

●特斯拉周三收跌4.78%，報242.68美元，盤後續跌4.24%，報232.40美元。該美國電動車大廠第三季營收、獲利和毛利率都低於市場預期，凸顯出降價搶市造成的衝擊，但馬斯克表示特斯拉會繼續降價。特斯拉第三季經調整後每股盈餘0.66美元，不及市場預期的0.73美元。毛利率為17.9%，較去年同期尚未採取降價策略時的25.1%大幅下滑，也較今年第二季的18.2%惡化。

●網飛（Netflix）周三收跌2.68%，報346.19美元，盤後反轉大漲近13%，報391美元。該公司上季獲利、訂戶增長均意外強勁，並宣布調漲部分訂閱價格。