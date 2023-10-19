大陸官方微信公眾號「上海住房城鄉建設管理」19日消息，上海優化住房公積金個人住房貸款住房套數認定標準，使得上海成為大陸首個實行公積金「認房不認貸」一線城市，該政策自2023年10月30日起施行。

「上海住房城鄉建設管理」稱，為更好滿足居民剛性和改善性住房需求，進一步發揮住房公積金作用，上海市住房公積金管理委員會18日審議通過了《關於優化本市住房公積金個人住房貸款套數認定標準的通知》。

通知明確，繳存職工家庭名下在上海市無住房、在大陸全國未使用過住房公積金個人住房貸款或首次住房公積金個人住房貸款已經結清的，認定為首套住房；對於在大陸全國有未結清的住房公積金個人住房貸款，或者在大陸全國有兩次及以上住房公積金個人住房貸款記錄的繳存職工家庭，不予貸款。同時，對購買第二套非改善型住房、第三套及以上住房的繳存職工家庭不予發放貸款的政策維持不變。

此前，上海在住房公積金個人住房貸款套數認定的標準為：繳存職工家庭名下在本市無住房和公積金貸款記錄的，認定為首套住房貸款；繳存職工家庭名下在本市無住房、有一次公積金貸款記錄的，或者已有一套住房、符合第二套改善型認定條件的，認定為第二套改善型住房貸款。

在公積金政策調整之前，商業銀行已對個人住房貸款住房套數的認定標準作出調整。為更好滿足剛性和改善性住房需求，使更多購房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠，上海市住房城鄉建設管理委、市房屋管理局、人民銀行上海市分行、國家金融監督管理總局上海監管局於9月1日聯合印發了《關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，執行購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。

通知規定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在上海市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。該規定自通知9月2日起執行。

鏡鑒諮詢創始人張宏偉認為，上海公積金首套認定標準的調整，是同步「認房不認貸」購房政策的配套措施，在執行環節上讓符合首套房的購房群體享受更多的公積金貸款優惠，也為首套購房群體節約購房成本。