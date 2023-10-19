去年空軍防空暨飛彈作戰管制中心指控，楊姓下士漠視防疫規定及深夜冶遊禁令，在酒吧飲酒後與民人發生衝突，遭警方帶回，行為有損軍譽，處分大過2次，楊委由前法官陳梅欽律師提起行政訴訟，台北高等行政法院認為軍方未調查就舉行評議會處分，不符合正當程序，判決撤銷2大過處分。可上訴。

空軍防空暨飛彈作戰管制中心楊姓下士，遭指控在去年4月26日凌晨2點多外宿期間，漠視防疫規定及深夜冶遊禁令，在酒吧飲酒後與民人發生衝突，遭警方帶回，軍方認定他行為有損軍譽，去年4月27日召開評議會，決議核予原告大過2次懲罰，楊男不服提行政訴訟。

台北高等行政法院認為，防管中心去年4月26日尚未約談及調查，當時權責單位尚未實施調查，權責長官批准於召開之評議會顯然不是依調查結果判斷所為，核與懲罰法相關規定不合，軍方依不符合正當程序召開之評議會表決結果作成原處分，即有違誤，判決撤銷處分。