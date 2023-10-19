資訊科技發展日新月異，智慧城市成為各縣市政府施政的新願景。新北市政府交通局運用最新智慧停車技術，從「尋位」、「停車」到「繳費」全面升級，提供煥然一新的停車服務，讓民眾快速找車位，輕鬆繳車費。

交通局運用雲端資料整合技術，將路邊停車收費管理員的PDA即時開單資料與GIS地理資訊系統結合，以地圖呈現新北市路邊即時空位資訊，整合於「易停網」及「停車大聲公」APP，並以顏色呈現最新停車格狀態，民眾就可利用手機打開APP查看即時空位地圖並導航至目標停車格，減少四處繞行尋找車位的時間。

板橋區文德國小家長接送智慧停車格(圖/新北市政府交通局)

交通局也在本市33所托嬰（幼）機構的270格家長接送停車格建置智慧停車設備，在家長接送時段因地制宜、人性化設定臨停接送時間，讓家長可以安心下車進入校園接送小寶貝，不用擔心車輛違規停放遭拖吊，滿足家長短時停車接送需求。

板橋區民生路2段裝卸貨智慧停車格(圖/新北市政府交通局提供)

此外，因應物流業快速成長，貨車司機停車裝卸貨需求增加，交通局也在路邊裝卸貨停車格導入智慧化服務，以AI影像偵測技術辨識車牌號碼，有效偵測短時間停車車輛並搭配累進費率計費，提高車格周轉率也落實使用者付費，讓每一物流業者都能公平共享。

交通局也與行動支付業者合作，民眾只要使用手機下載Pi拍錢包、歐付寶、街口支付、停車大聲公、車麻吉、一卡通、遠傳friDay理財+、悠遊付、icash Pay及全支付等10家行動支付APP，就能即時查詢、輕鬆繳納新北市路邊停車費。

民眾除可利用行動支付APP繳納停車費，還可利用金融電信、全國繳費網等多元管道繳費，或至四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單繳費。更多詳細內容可上新北市交通局官網（https://www.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。(新北市政府交通局廣告)