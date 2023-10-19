現代人晚婚、不婚不生的越來越多，少子化問題嚴重，一名網友日前和大學同學聚餐，不少同學年薪百萬、有車有房，但卻不想生小孩或只生1個，他好奇「既然食衣住行都不缺，出生率卻越來越低，大家在等什麼呢？」有網友直言「大概是錢用不完，小孩不用自己養」；甚至有人透露，「身邊有生小孩的朋友都是長輩用房子頭期款交換的。」

一名網友在批踢踢發文表示，日前和大學同學聚餐，很多同學都功成名就，年收百萬、有車有房也有家庭，不過他發現大多人都選擇不生小孩或只生1個。

原PO表示，現在人的收入和生活品質都大勝我們父母甚至祖父輩，房價雖高，但也能租房子，更別提台灣有超方便的健保。他好奇問「既然食衣住行都不缺，出生率卻越來越低，大家在等什麼呢？」

許多網友坦言「大概是錢用不完、小孩不用自己養」，「能對小孩子負該負的責任時就會想生」、「生了1個覺得很累，不想生第2個了」、「當我覺得可以對小孩跟另一半負責的時候，可是我想這輩子沒機會了。」

不少網友點名高房價是年輕人不敢生小孩的主因，「房價回到20年前就生」、「有房的時候」、「房價是萬惡的淵源」，甚至有人表示「身邊有生小孩的朋友都是長輩用房子頭期款交換的。」