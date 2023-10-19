聯結桃園與大台北都會捷運路網的捷運棕線去年通過環評，交通部昨18日召開委員會議審查，獲委員會共識審查有條件通過，請桃市府依委員及各單位審查意見修正及補充報告，經鐵道局檢視並與委員確認後，交通部將續轉行政院審議。桃市府表示，將持續爭取行政院核定，以綜合規畫核定後8年通車為目標。

桃園市政府昨日由詹秘書長榮鋒率隊，出席交通部召開的「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第60次會議，審查捷運棕線綜合規畫，該計畫在行政院2018年5月1日核定可行性研究後，即積極辦理環境影響說明書及綜合規畫等作業，其中環說書已於2022年12月獲環境部備查，而綜合規畫報告於2020年完成並提送交通部審查，經歷3次委員會議審查。

桃市府昨天全力向委員爭取，並獲委員認同捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，並可形成北北桃1小時通勤骨幹，串聯大台北與桃園地區生活圈，而桃園人口至今年8月已急速成長到231萬人，遠超過2018年可行性研究階段目標2041年的預估人口，所以捷運棕線採用中運量系統確有必要性及合理性，獲交通部委員會共識審查有條件通過。

捷運工程局局長劉慶豐表示，捷運棕線規畫路線自台鐵桃園站北側復興路與中正路口，經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元。綜合規畫階段市府再優化可行性研究成果，使本路線與綠線共用機廠及整合維修資源，減少機廠用地取得，路線縱坡也由6％降為5.3％，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，達成永續營運的目標。

劉慶豐說明，棕線BRH01站規畫可透過地下連通道與台鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網，使棕線服務範圍再延伸，BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站採共構站內轉乘，相關銜接界面已與台北市政府、新北市政府協商確認，目前委託臺北市政府代辦，並納入萬大線LG21站設計及施工，未來從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶。

劉慶豐強調，捷運局為保留後續棕線再延伸至市政府的規畫，捷運綠線也將中正路與復興路口的潛盾環片更換為金屬環片，以利未來棕線延伸線潛盾施工，另外今年啟動辦理可行性研究的捷運橘線，也將評估在BRH02站與棕線銜接轉乘，逐步落實桃園捷運路網及北北桃1小時軌道生活圈願景，後續將儘速依審查意見修正及補充報告後再送交通部續辦，並積極爭取行政院核定，並以綜合規畫核定後8年通車為目標。