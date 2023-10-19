●Cherry Lane Investments合夥人Rick Meckler在談到債息攀升時表示，我們正處於類股輪動期，在這個利率完全重置的新環境中，投資人試圖知道哪些股票會繼續走強，而哪些股票會很慘。顯然，那些高槓桿的公司在這種市場會很困難。

●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，中東局勢可能升級的不確定性與油價有直接關係，而這個影響將向下游擴散，可能影響企業獲利。以色列戰爭、晶片業和業績的不確定性，加上聯準會的政策動向，投資人的心態已經轉趨避險，這些題材都將在未來幾天繼續發酵，並導致市場在漲跌之間拉鋸。

●高盛策略師Cecilia Mariotti表示，地緣政治風險升高或可減緩債息上升的壓力，甚至可能使聯準會的政策立場轉向鴿派，但如果情勢不明的情況持續下去，就可能觸發市場對經濟成長前景的擔憂，這將給股市帶來逆風，他並警告，任何「鬆了一口氣的反彈」（relief rally）都將只是曇花一現。