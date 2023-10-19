藍白合會前會後，雙方對於如何選出最強候選人的方法上仍僵持不下。對此，精神科名醫沈政男認為，民眾黨會堅持全民調，國民黨最終也只好接受全民調，因為國民黨不能沒有藍白合，而國民黨能做的是對於手機與市話民調的加權比重以及對比互比的選擇，得出對侯友宜比較有利的方案。

「藍白合」協商卡關，侯辦14日提出開放式民主初選，柯辦則堅持民調定勝負。然而，侯辦發言人黃子哲昨（18）日也透露，雖然會前會沒有提，但國民黨提出的執行方案已存有民調與初選併行選項，籲雙方盡快坐下來談。柯辦總幹事黃珊珊則強調，離10月底剩不到20天，只有全民調可行，開放式民主初選不可行，就算雙方再見幾次面，都不可能有結果。

沈政男今在臉書指出，民眾黨看起來會堅持全民調，不接受任何開放式初選方案，國民黨因為不能沒有藍白合，最終只好接受全民調，而國民黨現在可以做的是對於手機與市話民調的加權比重、對比互比的選擇，跟民眾黨討價還價，得出對侯友宜較有利的方案，努力衝刺爭取勝利，而不是繼續講開放式初選。

沈政男強調，若最終雙方決定以全民調方式，就趕快辯論並用更吸引人的政見來扭轉初選選情，最後輸掉全民調，就開開心心、甘甘願願當副手。