不少人在做家務時，無意間會撿到遺落的鈔票、零錢，這筆意外之財不免讓人感到「小確幸」。一名人妻在網上分享，婆婆洗衣服時經常撿到公公遺忘的數千元大鈔，讓她感到無比羨慕，沒想到近日自己也意外洗到老公留下的8張千元大鈔，怎料隔天老公的一句話，卻讓她大破防。

「大家有洗先生衣服洗到千元大鈔的經驗嗎？」一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文詢問，原PO透露，由於老公習慣把錢放在錢包裡，因此自己從來都沒撿過錢，但婆婆很喜歡跟她分享，洗衣時又洗到公公的數千元大鈔，讓她相當羨慕，「那種感覺一定是小確幸，跟先生直接上繳金錢是不一樣的！」。

沒想到近日，她洗衣時驚喜發現八千元，令她興奮不已，嗨喊「老天眷顧我嗎？！原來是這種舒心感」，內心忍不住竊笑再竊笑。

怎料開心一晚後，老公隔天上班前突然告訴她，「昨晚洗到八千元，是不是很開心？」。原來老公意外聽到婆媳倆的談話，察覺到妻子的心思，刻意留下千元大鈔，想哄妻子開心，「覺得你好像很不喜歡輸我媽的感覺」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚「這老公很棒欸！」、「別人的老公總是不讓人失望」、「妳老公是極品！」、「果然是別人家的先生」、「這先生了得了，太…太貼心了」、「好幽默的先生，竟然調戲老婆」。