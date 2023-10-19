政府2021年起開放含萊劑豬肉進口，近期國內也不時出現洗產地美豬事件。外交部長吳釗燮昨直言，把美豬當食安問題，跟疑美論、反美論是一環的，須追溯哪些人、政黨或國外勢力希望操弄台美間矛盾。衛福部長薛瑞元今坦言，美豬被炒作萊豬，的確有可能造成台美貿易的障礙，衛福部有時候也會收到美國在台協會（AIT）的抗議。

吳釗燮昨答詢時指出，美國好幾千萬人每天吃美豬，都沒問題，為什麼美國產品到台灣來，就會有食安問題？把美豬當成食安問題，跟跟疑美論、反美論是一環的。在這種狀況下，也須追溯哪些人、政黨、政黨或國外勢力，希望操弄台美間矛盾。

薛瑞元今出席衛環委員會前受訪表示，現在違規的美豬都是標示不實的問題，未檢出萊克多巴胺。合法進來的美豬是否被炒作為萊豬、毒豬，造成台美貿易的障礙，的確有可能，衛福部有時候也會收到AIT的抗議。

被問及AIT的用詞是否很重？薛瑞元僅透露「有表達不滿」。既然美豬已經進來這麼久，台灣的業者也不願意進口含萊劑的美豬，基本上美豬是安全的。若有標示不實的問題，會觸法，衛福部會查，「但是我希望社會不需要給美豬安上不安全的title，會引起國際貿易歧視的問題」。

另一方面，在醫療迅速發展下，不少商保保單已不合時宜，甚至有癌症病患為得到理賠，即便沒有需要，也請醫院安排短期住院。健保署為解決此問題，暫緩稽查不必要的短期住院，爭取時間找解方。不過病友團體發現，目前仍有部分保險公司不願理賠，呼籲健保署、金管會應行文要求各醫院、保險公司，並公布不合時宜的保單名單。

薛瑞元表示，健保署持續和金管會保險局溝通，不排除找業者做溝通，目前有兩個議題要處理，一個是過去的保單要求沒有住院不理賠，要討論是否有折衷方案，讓保單更公平。第二，未來保險公司要推出新保單，衛福部樂觀其成，不管是如何，要銷售給民眾的時候一定要告知清楚保險的範圍是什麼，讓民眾可以做好選擇。

至於護理師人力短缺，護理界希望政府開放「護理師替代役」。薛瑞元回應，會和役政署進行討論，目前替代役人數相當少，是否能舒緩人力問題還需要討論。