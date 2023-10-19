輝達（Nvidia）高階旗艦顯示卡RTX-4090。（圖/達志影像/shutterstock）

美國近年來對半導體先進技術控管日趨嚴格，在最新禁令當中，除了中國大陸之外，沙烏地阿拉伯等AI進口大國也上榜。此外新禁令以整體處理性能（TPP）與性能密度（PD）為紅線，不但包含輝達（NVIDIA）A800／H800晶片，顯卡RTX 4090也遭到波及。對此，台灣網友討論十分熱烈，有人甚至擔憂會如先前挖礦（數位貨幣）潮，因黃牛代購，造成顯卡缺貨的情況出現

輝達（Nvidia）高階旗艦顯示卡RTX-4090市價。（圖截自原價屋）

NVIDIA GeForce RTX 4090顯示卡為輝達當前的旗艦顯卡，也是許多遊戲、繪圖使用者趨之若鶩的電腦配備，據《科技新報》17日報導，在禁令還未出現前，價格就出現持續攀升的情況。據了解，目前單張RTX 4090顯卡市價隨代工品牌不同，普遍落在新台幣50000元到60000元之間。

對於美國再度強化對大陸的晶片禁令，台灣網友也十分不解，在《巴哈姆特》討論區質疑「有這麼多國幫他走私，要不要全都禁一禁」、「走私要爽賺了」、「一堆顯卡包含4090的製造地都是MADE IN CHINA，美國是要怎麼禁啊」、「禁的了嗎?？這種東西大陸私下的管道可多的呢」、「從台灣買有多難？」。

另外也有一些PTT鄉民憂心，「顯卡黃牛再起」、「搶卡風潮是不是又要來了」、「最慘的大概是台廠，連賣都不能賣了」、「快搶4090比買股票好賺了!!!!!」、「這次玩家真的被掃到」、「代工廠保重，外資倒起來很恐怖」、「要換卡的快點，不然要噴了」、「遊戲股也要小心」、「水貨屯起來，礦機一波流」。

PTT鄉民對4090不能銷到大陸展開熱烈討論。（圖翻攝自PTT）

不過也有人樂觀表示，「禁了也贏不了，中國靠算力堆疊一樣能達到同樣效果，頂多多花點電費而已」、「中國遙遙領先」、「AMD：I'm ready」。