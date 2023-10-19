許多上班族習慣早上喝拿鐵提振精神，不料卻引發腸胃不適、脹氣和腹瀉等情況，這有可能是「乳糖不耐症」在作祟。科學家Heyman 表示，全世界患有此症狀的人約有8成，亞洲人比例偏高，日本人就佔9成，西方人則佔5成。對此，專家表示有3種緩解方案。

臺大醫院小兒部主治醫師倪衍玄與專家黃倩茹表示，乳糖不耐症是人體沒有辦法完全消化乳糖，而導致的腸胃問題，進而引發打嗝及腹瀉等情況。其中，乳糖本應由腸道中的「乳糖酶」，消化分解為葡萄糖與半乳糖，但「乳糖酶」也有可能活力不足。

「乳糖酶」的活力會隨著年齡增長而降低，因嬰兒以母乳為主食，但隨著逐漸成長成為雜食性動物，「乳糖酶」的活力自然減少，由此延伸出常見的「原發性乳糖不耐症」，它會使嬰兒在出生2歲後會逐漸缺少「乳糖梅」；8歲之後，就開始成為喝乳製品容易拉肚子的體質。另一種「先天性乳糖不耐症」是染色體隱性遺傳，在嬰兒時期就無法消化母乳；「續發性乳糖不耐症」則是胃腸道發炎與小腸手術導致的後遺症，需要專業醫生的協助。

多數亞洲人屬於「原發性乳糖不耐症」，專家表示，有3招辦法能夠舒緩病症。第1招，可以選擇「比菲德氏菌」的「益生菌」，以及攝取「膳食纖維」與「寡糖」，可改善腸胃機制；第2招，美國臨床營養雜誌發表的實驗結果發現，透過「適應療法」讓患者連續攝取16天的乳糖，最後可使身體的分解量增強3倍，藉此增強耐受力；第3招，服用「乳糖酶藥物」，藥效可持續30-45分鐘，可暫時控制及舒緩。

專家強調，乳糖不耐症患者並非對乳製品蛋白過敏，兩者是完全不同的機轉現象；前者在涉入牛乳等含乳糖製品後，將根據個人體質有不同的承受力，例如9成的日本人都有乳糖不耐症，但他們能夠每日吸收200毫升牛乳而沒有任何不適，在醫學上也不會將此症狀視為疾病，而是個人特性。

隨著科技與食品日新月異，替代乳製品的豆奶、杏仁漿和豆腐等產品，可以補足部分乳製品的營養素，進而獲得最重要的蛋白質與鈣，因此，若沒有嚴重影響生活，無需強制治療。