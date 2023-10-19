北市萬華分局日前才帶著大批警力前往轄內著名「鑽石大樓」清樓，除逮捕主嫌43歲陳明傑、其23歲越南籍阮姓女友與6名幹部等外，也帶回31名台、外籍小姐。警方事後清查應召站帳冊，赫然查出萬華分局偵查隊一名偵查佐竟多次出入消費，立刻由督察室調查，目前雖未查出不法情事，但因涉足不正當場所，目前已將該名偵查佐記過2次處分並改調制服，列為教育輔導對象，將追究主管考核監督不周責任。

此外，讓警方頭皮發麻的是，應召站負責人陳明傑被逮後，據傳也供出一名派出所員警曾到鑽石大樓白嫖，還承諾警方短期內不會上門清剿，未料日前仍遭大動作查抄，讓他相當不滿兒咬出這件醜聞。目前本案也已經報請督察室一併調查。

台北警方抄「鑽石大樓」淫窟 驚見自家刑警是「老司機」。(中時資料庫)

根據《周刊王》報導，陳明傑被逮後隨即聘雇律師陪同他一起作筆錄，但在做筆錄的過程陳明傑卻意外講出驚人之語，指出警方「不厚道」，萬華分局派出所一名員警先前曾到過他那邊「白嫖」，事後警方則同意短期內不會上門抄家，如今卻出爾反爾，痛批警方沒有江湖道義。這也讓作筆錄的員警一聽當即暫停筆錄，呈報上級後向陳明傑承諾會立案處理。

北市警局長張榮興得知後相當震怒，相關案情正進一步釐清當中，將會了解該名員警為涉案或是涉足不當場所，並持續追查相關事證與是否涉及其他違法案件，秉持勿枉勿縱，絕不寬貸，不護短、不庇縱之精神依法究辦，以維風紀。