最狂職業來了！大陸一位23歲正妹「出租自己」賺錢，她在網上發現「出租伴娘」的商機，工作內容就是炒熱氣氛、幫新娘出主意為難新郎等，對外向人來說是很簡單的工作，加上她喜歡婚宴的氣氛，因此足足當了16次出租伴娘，爽爽「帶薪」吃喜酒，而她也整理出入行3條件，引起網友討論。

綜合陸媒報導，大陸青島一位23歲正妹潔潔大學畢業後到某公司當行政，工作穩定但薪水低，上網找兼職發現有人在徵「伴娘」，在好奇心的驅使下她決定應徵，最後也順利錄取，到了婚禮現場才知道4位伴娘都是租來的，因為新娘個性內向，朋友們也都不擅長炒熱氣氛，因此才決定徵「社牛（網路用語：不怕生、自來熟）」伴娘來助興。

潔潔表示，參加完那一場婚禮後，她發現「出租伴娘」是個商機，很多新人都希望婚禮可以熱熱鬧鬧，但本身可能是內向的人，這時候就會需要一個外向活潑的伴娘炒熱現場氣氛，並幫新娘出主意，設定一些有趣的關卡為難新郎接親等。

潔潔指出，出租伴娘的薪水不太高，經常一大早就要出門工作，陪伴新娘化妝、拍照等，但是一天下來只能拿到人民幣200到500元（台幣880到2200元）不等的薪資，好處就是可以帶薪吃喜酒、沾沾喜氣，且工作內容對於社牛們來說超簡單，因此她前後當了16次的出租伴娘，幾乎可以說是對婚禮流程瞭若指掌。

潔潔透露，想當出租伴娘有幾個必要條件，首先是個性外向不怕生，再來就是要懂化妝，必要的時候協助新娘補妝，至於外貌的規定倒是沒有很嚴格，因為多數人挑出租伴娘都是看合不合眼緣，所以外表打理乾淨整齊就好，有時候太美豔漂亮反而還找不到工作，因為多數新娘都不希望婚禮當天被太美的伴娘搶風頭。

潔潔也說，當「出租伴娘」要懂得調動氣氛、玩鬧，但也要有邊界感，舉例來說，有些家庭不知道伴娘是租來的，會誤以為她是新娘的好朋友或是家人，因此會塞小紅包給她，或者是新郎接親的環節，伴郎可能會塞紅包巴結伴娘，希望考驗不要太難，但為了避免不必要的糾紛，婚禮結束以後，她會將所有的小紅包都交給新娘處理。