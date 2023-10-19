趙少康分析柯文哲「這性格」：國民黨很吃虧！ @ChinaTimes

藍白陣營幕僚14日會談，對於產生在野人選方式沒共識，侯辦提出開放式民主初選，柯辦則堅持民調定勝負。侯辦發言人黃子哲昨(18日)坦言，雖然會前會沒有提，不過國民黨提出的執行方案其實已存有民調與初選併行選項。資深媒體人趙少康昨對此在節目中分析，柯文哲是「光腳的」，國民黨是「穿鞋的」，「我光腳不怕你穿鞋的，我什麼都沒有」，就是民調，我跟你梭哈。

趙少康在《少康戰情室》中指出，民調有民調的盲點，以最近幾次選舉來說，2022北市長選舉時，民眾黨參選人黃珊珊的民調很多的確是第二，但開出來的票是第三，所以說民調它有它的盲點，至於現在藍白難談的原因在哪裡?柯文哲是「光腳的」，國民黨是「穿鞋的」，「我光腳不怕你穿鞋的，我什麼都沒有」，就是民調，我跟你梭哈，我如果贏正是我的，輸的話有輸什麼?我有什麼好輸，但國民黨就被搞慘了，國民黨這樣被逼，外面覺得好像國民黨沒膽、不敢去梭哈。

不過，趙少康認為，國民黨提的案子，柯文哲也不會接受，因為現在民調都差不多，再加上初選不就翻過來?柯怎會同意?兩個就基本的矛盾地方。他也提到，不能光想正副人選，這是一個整體問題，將來行政院長、副院長、重要部會首長、國營事業要用人唯才，替人民服務，光想正副解決不了問題。