資深藝人譚艾珍近年和女兒歐陽靖搬到台南定居，但有工作時仍不時北上，並抽空和朋友見面，譚艾珍昨(18日)曬出和好友張小燕等人的合影，稱讚和相識超過45年的老友見面聚餐特別有味道，一旁更見到過去以大俠角色走紅的陸一龍和小他20歲的老婆，而陸一龍過去與葉蒨文的一段情也被挖出。

譚艾珍昨發文表示前天特地在傍晚趕到台北，與張小燕、陸一龍夫妻聚餐，張小燕更體貼訂了蔬食餐廳，好讓吃素的譚艾珍有更多選擇，譚艾珍表示：「我跟燕兒說真的好溫馨好幸福喔！以後阿嬤應該常常安排時間回台北跟老友相聚才對啦！老朋友的緣分要好好把握啊！」，網友也讚：「學生時代就好喜歡你們」、「小時候最美好的回憶」、「樂齡的表率」。

陸一龍過去與葉蒨文有一段情。（圖／中時資料照片）

現年73歲的陸一龍過去是華視演員出身，早年演出許多大俠、保鑣等充滿正義感角色，作品有《小李飛刀》、《保鑣》還有《土地公傳奇》中的城隍爺，感情方面他與小他20歲的吳雪慧結婚多年，育有2子，婚姻生活幸福，他還曾答應老婆不演出反派角色，只為讓孩子不被異樣眼光看待。

2018年陸一龍受訪，透露過去和葉蒨文有過一段情，他和葉蒨文的舅媽是鄰居，當年葉蒨文還沒出道，舅媽湊合兩人認識並交往，傳聞陸一龍當時更將女友介紹給導演劉立立，進而拍攝首度電影《一根火柴》，後來葉蒨文越來越紅，改到香港發展，和陸一龍聚少離多分手，陸一龍回憶這段戀情，直言眼中的葉蒨文很單純專一，不追求名利，不管是和他當時交往，或是後來情歸林子祥，都是因為愛情在一起，畢竟兩人都不算是「大富大貴」的人物。