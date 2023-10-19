根據證交所9月定期定額交易戶數榜單， 9月份前20名，共計975,176人，較8月的939,612人，增加35,564人，增幅為3.78%，總計今年前20名定時定額人數已經增加超過35%，顯示投資人定期定額存股觀念日臻成熟。

觀察前20名定期定額ETF類型，今年以來，以息收型ETF定期定額人數增加最多，增幅為65%，顯見投資人相當熱愛配息型商品；其次為市值型ETF，今年以來增加21%，反而科技型ETF退燒，減少18%。

前20名定期定額ETF類型增減情況

資料來源：證交所 2023/10/17

與8月相比，9月ETF定期定額排行中，有2檔最受到注目，一檔是群益台灣ESG低碳50(00923)，擠下中信關鍵半導體(00891)，首次進榜前20名，排行第18名。另一檔則是今年紅到發燙的00929。

月配息的傳奇ETF-00929上市不到3個月，8月便擠進ETF定期定額第11名， 9月份交投清淡之際，人數仍能倍增，比8月高出11,278人，總計22,065人，增幅達104.55%，創下9月全市場唯一月增萬戶的定期定額ETF，成長幅度也是全市場之冠。9月前20名ETF共增加35,564人，00929就貢獻超過3分之1，等於新增的定時定額人數，每3位就有1人買00929。

9月ETF定期定額交易戶數排行榜

資料來源：證交所，資料日期：2023/10/17

進一步分析今年定期定額戶數增加最多的前5名ETF，高股息ETF就佔了3檔，而且包辦前3名，包括00878、0056、00713，總計增加超過20萬人。00929因為6月才掛牌，少跑了半年所以暫時落後，不過，9月定期定額人數已爆增至22,065人，市場認為，以00929超強爆發力，今年有機會再改寫定期定額排名，擠進ETF定期定額年增最多的前5名。

今年以來定期定額成長最多之前5名ETF

資料來源：證交所，資料日期：2023/10/17

100%布局台灣科技類股的00929，除了產業前景可期，6月9日成立以來的每月配息狀況更是受到大眾肯定，目前已公布連續4個月的每單位配息金額都是0.11元，年化配息率大約7%~8%，希望參與最新一次10月份除息的投資人，務必要把握最後申購日10月23日，加入月配息、存股行列！

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