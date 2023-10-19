國道1號北向363.6K、鼎金系統路段，今（19日）上午8時51分發生連環撞事故！現場3輛小客車與1輛小貨車發生追撞，占用內側車道，警消獲報後已到場，目前進行拖吊處理中，後方回堵約4公里，請用路人小心行駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。