國1北上鼎金段「4車連環撞」！占內線回堵4公里 09:452023/10/19 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上鼎金段「4車連環撞」！占內線回堵4公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北向363.6K、鼎金系統路段，今（19日）上午8時51分發生連環撞事故！現場3輛小客車與1輛小貨車發生追撞，占用內側車道，警消獲報後已到場，目前進行拖吊處理中，後方回堵約4公里，請用路人小心行駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。 瑪莎拉蒂海神「違規左轉」猛撞直行重機！20歲騎士不治 SBL球星吳季穎涉打假球！刑事局一出手他秒到案說明 大牙爆黑人性騷反挨告誹謗 黑人二度出庭「客家話問候」媒體 #國1 #鼎金 #追撞 #拖吊 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1北上彰化段「小貨車自撞」翻覆占2線！回堵4公里 09:392023/10/12 社會 國1 路竹段4車連環撞！疑未注意前車動態 賓士車翻車 08:562023/10/14 社會 國1湖口段「4大2小貨車」連環撞！車流紫爆回堵10K 11:502023/10/12 社會 國慶連假第3天 國1小客車自撞護欄回堵6公里 13:242023/10/09 生活 「自動駕駛」又惹禍！國1新營轎車追撞緩撞車1人掛彩 11:222023/10/18 社會 國慶焰火在台中！估國1台中都會段10／10塞到晚上10點 11:452023/10/05 生活 8旬翁開車訪友拋錨卡路中 警員「1舉動」神救援解刁車窘境 13:032023/10/14 社會 雪隧北上回堵4.5公里 車潮估晚間10時前緩解 14:472023/10/10 生活 華江橋驚傳事故！他未注意車前狀況釀3車追撞 一度受困 17:102023/10/13 社會 國道1號北上67.5公里砂土散落 6輛車遭波及回堵2公里 16:062023/10/14 社會 國慶連假第2天 上午國道7路段恐壅塞 10:242023/10/08 生活 太夯！裕隆城國慶連假2天接駁高達1萬1千餘人 19:072023/10/09 生活 大溪要道砂石車追撞4車 封路回堵300公尺 11:032023/10/06 社會 視察苗栗造橋國1交流道工程 陳建仁：盼能提早完工 19:022023/10/12 生活 午後國5北向壅塞 頭城路段車速一度僅4公里 14:452023/10/09 生活 高公局估周日國道車流比今天少 仍有17路段易壅塞 18:462023/10/07 生活 國慶連假第2日 高公局：下午國道12路段恐塞 12:352023/10/08 生活 東部車潮多！ 國慶連假頭2日 預估國5清晨開始塞 17:172023/10/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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