何男駕駛irent藍色汽車追撞胡男駕駛的白車後，下車朝駕駛座車門開了2槍。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

何男昨天臨時起意帶著改造槍枝及子彈租車南下犯案。（張亦惠攝）

住新北的胡姓男子昨天與游姓女友到台中吃美食、住汽旅，卻遭何男開2槍，胡男自行開車北上就醫、何男也自行投案，警方查出2人先前因修車費有糾紛，導致何男昨天掌握胡行蹤後租車南下開槍，全案依殺人罪嫌偵辦中。

據了解，胡男與何嫌都在新北地區活動，2人之前因汽車有糾紛，何嫌曾向胡男借車卻撞壞，胡向何索討10萬元修車費，何卻僅還6萬元，胡男找人揍何一頓，何心生不滿，昨天掌握胡男在台中的行蹤後租車南下埋伏。

台中警方調查，胡男與游女是男女朋友，昨天凌晨到北屯吃燒肉，再入住西屯某汽車旅館，游女將相關內容放上IG限時動態，何男掌握兩人行蹤後，臨時起意租車帶著作案槍枝南下，凌晨5點就埋伏在汽車旅館外，待下午何男載女友出門，胡立即驅車上前追撞何男駕駛的白車，隨後朝駕駛座車門開2槍，命中胡男右腳踝跟左膝。

台中昨天下午傳槍響，台中市警察局長李文章（右二）今天親自主持破案記者會說明案情。（張亦惠攝）

警方指出，胡男中槍疑對台中不熟，未立即就醫，而是立即驅車北上，但因傷口痛到受不了，找朋友到關西休息站載他返回新北市板橋亞東醫院就醫。

台中市警察局長李文章今天親自在破案記者會上說明並強調，犯罪零容忍，盧市長也明確指示「發生重大刑案，不僅必破，而且要快破」，昨天本案發生後，台中市警方在8小時內，查明犯罪嫌疑人和被害人身分以及相關作案情形，也特別感謝新北市政府警察局，將投案何姓犯嫌作案槍枝及11發子彈移交本局帶回歸案，全案將依殺人罪嫌移送偵辦。