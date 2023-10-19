藝人周宜霈（大牙）爆料11年前遭陳建州（黑人）性騷，陳建州向台北地檢署提告大牙涉嫌加重誹謗，北檢8月首度傳喚陳後，再發出傳票，19日上午二度傳喚陳。陳抵達台北地檢署，面對媒體提問，罕見用客家話問候媒體「很好，你最近好嗎？」。

據了解，北檢日前依據大牙的供述，陸續取得大牙的姊妹淘藝人貝童彤5人證詞後，有證人證稱大牙曾在多年前告知此事、對大牙心疼等有利證詞，因此檢方今二度傳喚黑人，詢問黑人對相關證人證詞，以及大牙證稱已在香港備案的意見，不排除近日偵結本案。

北檢今早9時30分傳喚陳建州，陳提前半小時到地檢署，他笑著對著媒體說「我最近OK」，媒體問陳「最近好嗎？」他還特別以客家話回答「很好，你最近好嗎？」

大牙6月27日在臉書Po文，指控2012年遭當時的老闆陳建州利用2人同赴香港出差時性騷，陳先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情進她房間後，從身後環抱她，要求發生關係。

黑人被爆料性騷後，先對大牙提告求償1000萬，之後撤告，改向北檢提告大牙加重誹謗。北檢8月16日首度以告訴人身分傳喚陳，大牙則是在9月14日首度出庭應訊。大牙事後透露，已在性騷擾事發地香港警察局完成備案。